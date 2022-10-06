Россия 6 октября вновь обстреляла инфраструктурные объекты Запорожья. Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев в телеграм-канале.

"Враг снова ударил по объектам инфраструктуры. Берегите себя и находитесь в безопасных местах", - написал он.

Напомним, 6 октября в результате российского обстрела в Запорожье был разрушен многоэтажный жилой дом. На данный момент известно о двух погибших женщинах. Одна из них умерла в машине скорой помощи.

По крайней мере пять человек находятся под завалами рухнувшего дома. Многие из жильцов спасены. Среди них трехлетняя девочка. Ее доставили в больницу. Всего госпитализировано 8 человек.

Спасательная операция на месте удара продолжается.

Тем временем война в Украине идет уже 225-й день. "Страна" следит за главными новостями 6 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 224-го дня войны с РФ. Глава Луганской ОГА заявил об официальном начале деоккупации Луганской области. Британская разведка сообщает, что ВСУ в рамках наступления в Луганской области продвигаются в сторону Сватово. В Херсонской области после масштабного продвижения украинских сил пока относительное затишье. Россия тем временем совершила воздушную атаку на отдаленный тыл - Белую Церковь под Киевом.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об итогах дня 5 октября.