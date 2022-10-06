Появились первые фото последствий ракетного удара по Запорожью, который рано утром 6 октября осуществила армия РФ.

Их публикует глава Запорожской ОВА Александр Старух.

На снимках видны масштабы разрушения. В пятиэтажках разрушены целые подъезды в результате прямого попадания ракет.

По данным городских властей, РФ нанесла сегодня утром 7 ракетных ударов по городу. Известно, что есть пострадавшие. Под завалами находятся люди.

На месте работают спасатели. Больницы принимают пострадавших.

Запорожье после обстрела РФ 6 октября

Вчера утром город Запорожье также подвергся ракетной атаке РФ.

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Ранее мы подводили итоги 224-го дня войны с РФ. Глава Луганской ОГА заявил об официальном начале деоккупации Луганской области. Британская разведка сообщает, что ВСУ в рамках наступления в Луганской области продвигаются в сторону Сватово. В Херсонской области после масштабного продвижения украинских сил пока относительное затишье. Россия тем временем совершила воздушную атаку на отдаленный тыл - Белую Церковь под Киевом.

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