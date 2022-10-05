В результате ракетного удара по Запорожью разрушены инфраструктурные объекты, есть пострадавшие
От утренней атаки по Запорожью разрушениям подверглись инфраструктурные объекты города. По предварительной информации, есть пострадавшие.
Об этом сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев в своем телеграм-канале.
Он также опубликовал фото с места происшествия.
Напомним, ранее об ударе сообщил глава Запорожской ОВА Старух. Он призвал горожан оставаться в укрытиях.
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