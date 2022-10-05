Российские ракеты ударили по Запорожью. Скриншот из видео

Российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью, работают силы противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Старух.

Он также призвал горожан оставаться в укрытиях.

Ракетный удар по Запорожью. Старух рассказал подробности

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Под обстрелом была и Днепропетровская область.

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