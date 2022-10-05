Ночью в Днепропетровской области РФ обстреляла из "Градов" Никопольский район. Фото
Ночью в Днепропетровской области россияне обстреляли "Градами" и тяжелой артиллерией Никопольский район.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко в сводке на утро 5 октября.
В Красногригорьевской громаде два дома уничтожены, до 20 повреждены. Российские снаряды повредили два лицея, церковь, магазин, газопровод и линии электропередач.
В Никополе удар РФ пришелся по базе отдыха.
В Марганецкой громаде спасатели продолжают обследование территории. Масштабы разрушений выясняются. Предварительно обошлось без пострадавших.
Также губернатор обнародовал фото сегодняшних разрушений.
Последствия обстрелов РФ в Днепропетровской области.
Война в Украине идет уже 224-й день. "Страна" следит за главными новостями 5 октября в обновляемом онлайне.
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