В Васильевке Запорожской области оккупанты строят "границу" со всеми своими "правилами".

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Александр Старух в эфире телемарафона.

"Оккупанты пытаются в районе Васильевки обустроить "государственную границу", как они считают, со всеми правилами пересечения, которые они там придумали. В результате этого не пускают мужчин призывного возраста", - сказал Старух.

Напомним, Васильевка - это единственный населенный пункт, через который эвакуируются жители оккупированных частей Запорожской, Херсонской областей, а также Донецкой и Луганщины. Сейчас в Васильевке катастрофа с количеством людей, которые пытаются покинуть временно-оккупированную территорию.

Как писала "Страна", в оккупированной Запорожской области хотят сделать украинский язык "официальным".

Ранее Россия заявила претензии на территории Донецкой и Запорожской областей, которые контролирует Украина.

Война в Украине идет уже 223-й день. "Страна" следит за главными событиями 4 октября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 222-го дня войны. Вчера продолжалось наступление ВСУ на северо-востоке страны и на юге. Украинская армия вытесняет россиян с левого берега Оскола в Харьковской области. Войска РФ пытаются выстроить новую линию обороны вдоль трассы Кременная-Сватово, и на нее уже наступают ВСУ. Кроме того, минобороны России вчера признало, что украинские войска "вклинились" в глубину обороны РФ в Херсонской области.

Бизнесмен Илон Макс неожиданно предложил свой "мирный план" по Украине, который предполагает признание Крыма российским и проведение нового референдума на захваченных Россией территориях.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.