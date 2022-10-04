Сегодня в Запорожье работала парламентская комиссия, расследующая использование гуманитарной помощи.

Это было первое выездное заседание по делу о хищении "гуманитарки" в областном центре, сообщает Суспильне.

По словам председателя комиссии Сергея Козыря, в целом по распределению гуманитарной помощи в городе Запорожье состоялось уже четыре заседания.

Член временной комиссии Владлен Неклюдов сообщил, что комиссия будет работать полгода.

"Если мы не успеем сделать большой объем работы, потому что это по всей стране, то продлим срок до одного года", – добавил он.

Как ранее сообщалось, 30 августа в Запорожском горсовете и обладминистрации проводились обыски следователями СБУ и НАБУ. В пресс-службе СБУ сообщили, что расследуют возможное незаконное присвоение гуманитарной помощи топ-чиновниками Запорожской области.

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