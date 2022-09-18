На ближайшем пленарном заседании Верховной Рады может быть создана ВСК по расследованию возможных нарушений использования гуманитарной помощи во время войны.

Об этом сообщает нардеп Ярослав Железняк.

Соответствующее постановление уже зарегистрировано (№8031) и рассмотрено Комитетом.

Председателем предлагают назначить члена фракции "Слуга народа" Козыря.

Заявленная цель: "осуществление парламентского контроля и расследование возможных нарушений законодательства Украины в сфере получения, распределения, транспортировки, хранения, использования по целевому назначению гуманитарной и другой помощи, а также неэффективного использования государственного имущества, которое может быть использовано для временного размещения внутренне перемещенных лиц и обеспечение других нужд государства".

Напомним, ранее НАБУ начало расследовать злоупотребление гуманитарной помощью чиновниками в Запорожье, а также в ряде других регионов.

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