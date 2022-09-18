В Раде планируют расследовать нарушения использования гуманитарной помощи
На ближайшем пленарном заседании Верховной Рады может быть создана ВСК по расследованию возможных нарушений использования гуманитарной помощи во время войны.
Об этом сообщает нардеп Ярослав Железняк.
Соответствующее постановление уже зарегистрировано (№8031) и рассмотрено Комитетом.
Председателем предлагают назначить члена фракции "Слуга народа" Козыря.
Заявленная цель: "осуществление парламентского контроля и расследование возможных нарушений законодательства Украины в сфере получения, распределения, транспортировки, хранения, использования по целевому назначению гуманитарной и другой помощи, а также неэффективного использования государственного имущества, которое может быть использовано для временного размещения внутренне перемещенных лиц и обеспечение других нужд государства".
Напомним, ранее НАБУ начало расследовать злоупотребление гуманитарной помощью чиновниками в Запорожье, а также в ряде других регионов.
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