Как и предполагала "Страна", история с уголовным делом по воровству гуманитарной помощи в Запорожье (фигурантом которого выступают глава обладминистрации и другие чиновники), может иметь серьёзное политическое продолжение, причём негативное для Офиса президента.

Детективы НАБУ получили информацию о возможной причастности должностных лиц Офиса президента и депутатов партии "Слуга народа" к масштабному хищению гуманитарной помощи, сообщает внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко.

По его словам, в схеме участвовали глава ОП Андрей Ермак, его зам - Кирилл Тимошенко, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его друг Вемир Давитян.

"А Старух, Некрасова, Щербина, Анатолий Куртев и другие были только техническими. исполнителями", - сообщил Шевченко.

Он заявил, что детали рассказывать не может из-за тайны следствия, но по его словам, зампредседателя Запорожской ОВА Злата Некрасова, "получила свою высокую ответственную должность именно при согласовании Тимошенко и Ермака, а лоббировал ее назначение никто другой, как Давид Арахамия".

"Пока жена Кирилла Тимошенко проживает в Вене, там же с няней проживает сын Златы Некрасовой, там же проживает семья Вемира Давитяна, и т.д. - вместе воруют деньги, вместе живут, вместе отдыхают", - написал Шевченко в Facebook.

Обвинения прокомментировал Кирилл Тимошенко. Он назвал их "тупым вбросом".

"Слушайте, внимательно, "специалист по супер проверенной информации". Моя жена, как и мой ребенок проживает в Украине, а не в Вене или где-то еще. Это первое. Второе – ваши информационные вбросы о хищении, причастности кого-то к чему-либо без какой-либо доказательной базы – ничего другого как простой и тупой вброс. Как и информация о Вене. Поэтому об украинской гниде – это точно о вас", - написал Тимошенко под постом Шевченко.

Отвечая Тимошенко, агент НАБУ перешел на личные оскорбления:

"Ты, сучья падаль, можешь рассказывать кому и что хочешь, но поверь – время расплаты придет и я лично проконтролирую, чтобы ты весь остаток своей жалкой жизни гнил в тюрьме", - написал он заместителю Ермака.

Ранее Старух в комментарии "Стране" опровергал причастность к воровству помощи.

Ранее "Страна" подробно описывала, как работают схемы по воровству и перепродаже гуманитарки в Украине.