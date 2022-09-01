Глава Запорожской ОВА Александр Старух в комментарии "Стране" отреагировал на серию обысков НАБУ и подозрения в масштабном воровстве гуманитарной помощи в Запорожской области, о чем на днях сообщил внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко.

По данным Шевченко, за полгода было украдено "22 морских контейнера, 389 железнодорожных вагонов и 220 грузовых автомобилей" помощи на суммы "миллионов долларов США". Причем, как утверждает Шевченко, в к этому был причастен как сам глава ОВА Александр Старух, так и целый пул высокопоставленных запорожских чиновников: заместитель главы ОВА Злата Некрасова, секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, и депутат Запорожского облсовета от партии "Батькивщина" Виктор Щербина.

Александр Старух прокомментировал ситуацию, ужаснувшись масштабам хищений.

"Скажу одно слово: ужас. Просто ужас. Пусть комментируют те, кто делают обыски сейчас, и те, кто делал обыски 13 августа - и тоже говорили про какие-то миллионы. Правоохранительная система работает. У них свои задачи, у нас свои задачи. Время придет, все скажем", - заявил Александр Старух "Стране".

Он добавил, что все сотрудники Запорожской ОВА находятся на работе и продолжают выполнять свои должностные обязанности. А также сказал, что во время обысков никаких доказательств или свидетельств причастности сотрудников ОВА к разворовыванию гуманитарки не было обнаружено.

"Все на работе, все выполняют свои обязанности. То, что показывают в смонтированных роликах - в ОВА никаких денег, оружия, наркотиков не изъято у сотрудников, у которых проводили следственные действия, ни дома, ни на рабочих местах. Про морские контейнеры я даже комментировать не хочу. У меня есть протокол изъятия. Сделайте запросы. И сделайте запрос, кто этот человек, который на всю страну распространил неправдивую информацию, которую подхватили все СМИ. Бывший внештатный агент НАБУ, а сейчас блогер", - сказал Александр Старух.

Напомним, во вторник, 30 августа, детективы НАБУ совместно с контрразведчиками СБУ провели более 20 обысков в Запорожье в рамках подозрений о массовом разворовывании и перепродаже гуманитарной помощи, полученной в Запорожской области после полномасштабного вторжения России. Следственные действия прошли в запорожском горсовете, местной ОВГА, складах, где, вероятно, хранилась гуманитарка, и по адресам проживания подозреваемых в преступлении лиц.

НАБУ уточнило, что во время обысков в горсовете нашли незарегистрированное огнестрельное оружие с патронами и деньги в большом количестве.

"Предварительная правовая квалификация совершенных уголовных правонарушений — ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"), ч. 3 ст. 209 ("Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем") и ст. 368-5 ("Незаконное обогащение") Уголовного кодекса Украины", - говорится в официальном сообщении бюро.

Ранее "Страна" писала, почему НАБУ занялось главами областей, назначенными Зеленским.