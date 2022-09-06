Агент НАБУ Евгений Шевченко публикует новые подробности уголовного дела по воровству гуманитарки в Запорожье, фигурантами которого выступает ряд чиновников.

Шевченко пишет, что по итогом одной из проверок в Запорожье, которая касалась продуктовых наборов, оказалось, что из поставленных 240 тонн наборов людям было роздано немного более 10% - всего 25 тонн.

"Остальные съели мыши", - написал он.

По его словам, сумма хищения - 322 миллиона гривен.

"А знаете, кто в нашей стране главный ответственный за контроль и распределение международной гуманитарки? Эта коррумпированная гнида на фото – заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко", - написал Шевченко.

Ранее Шевченко заявлял, что в схеме по воровству гуманитарки участвовали глава ОП Андрей Ермак, его зам - Кирилл Тимошенко, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его друг Вемир Давитян.

Ранее глава Запорожской ОВА Александр Старух в комментарии "Стране" опровергал причастность к воровству помощи.

"Страна" также подробно описывала, как работают схемы по воровству и перепродаже гуманитарки в Украине.

Тем временем война в Украине продолжается уже 195-й день. "Страна" следит за происходящим 6 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 194-го дня войны. По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки были отбиты атаки РФ под Бахмутом, отражены наступления под Авдеевкой.

Несмотря на интенсивные бои на юге, основными усилиями России в Украине почти наверняка остается собственное наступление на Донбассе. По крайней мере об этом пишет британская разведка.

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