Спасатели продолжают ликвидировать последствия ракетного удара по жилому дому в Запорожье. Из-под разрушенных конструкций здания сотрудники ГосЧС извлекли тела 3 погибших.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины.

Работы по разбору разрушений и поиску пострадавших продолжаются.

В отдельном материале "Страна" собирает всю информацию, которая известна о сегодняшних обстрелах Запорожья.

Напомним, ранним утром в четверг, 6 октября, войска РФ ударили ракетами по Запорожью, под завалами оказались люди. В результате одного из ударов несколько этажей многоквартирного дома полностью "сложились". По словам главы Запорожской ОВА Старуха, семь человек получили ранения разной степени тяжести, они госпитализированы, среди них один трехлетний ребенок.

Помимо утреннего обстрела войска РФ днем нанесли второй удар ракетами по Запорожью, под обстрел попали объекты инфраструктуры. Второй обстрел Запорожья был из ЗРК С-300, сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в своем телегам-канале. По его информации, удар пришелся по центру города.