Рано утром 6 октября РФ нанесла удар по Запорожью. Горят жилые многоэтажные дома.

Об этом сообщил секретарь городского совета Анатолий Куртев.

По предварительным данным, всего было 7 ракетных ударов по жилым многоэтажкам. Разрушены целые подъезды. Под завалами находятся люди. На местах работают спасатели. Больницы принимают пострадавших.

Также городские власти обнародовали первые фото после удара ракет.

Война в Украине идет уже 225-й день. "Страна" следит за главными новостями 6 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 224-го дня войны с РФ. Глава Луганской ОГА заявил об официальном начале деоккупации Луганской области. Британская разведка сообщает, что ВСУ в рамках наступления в Луганской области продвигаются в сторону Сватово. В Херсонской области после масштабного продвижения украинских сил пока относительное затишье. Россия тем временем совершила воздушную атаку на отдаленный тыл - Белую Церковь под Киевом.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об итогах дня 5 октября.