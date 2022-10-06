Сегодня, 6 октября, россияне несколько раз наносили ракетные удары по Запорожью. Били по инфраструктурным объектам, также сильных разрушений нанесли жилому сектору. В последствии одного из ударов несколько этажей многоквартирного дома полностью "сложились".

На данный момент известно о гибели одной женщины. Спасательная операция ГосЧС продолжается, из-под завалов дома достают людей. Уже спасли 21 человека.

А тем временем РФ продолжает обстреливать город.

Собрали всё, что известно о сегодняшний обстрелах Запорожья.

Первая информация об обстреле Запорожья появилась около 05:15. По данным главы Запорожской ОВА, россияне атаковали ракетами областной центр, а их целями были объекты инфраструктуры.

Позже появилась информация о том, что в результате вражеских атак в Запорожье возникли пожары. Городские власти сообщили, что враг попал ракетами в жилые дома, а спасатели извлекают людей из-под завалов.

Всего утром РФ нанесла 7 ракетных ударов по многоэтажкам Запорожья. Фото утреннего обстрела Запорожья опубликовали спасатели:

В результате утреннего обстрела Запорожья погибла одна женщина. Гибель еще одной женщины не подтвердилась: врачи ее спасли.

По словам главы Запорожской ОВА Старуха, семь человек получили ранения разной степени тяжести, они госпитализированы, среди них один трехлетний ребенок.

Спасательная операция еще продолжается, 21 человека спасли сотрудники ГосЧС. Число пострадавших может изменяться, сообщил губернатор.

Около 11 утра Россия повторно обстреляла инфраструктурные объекты Запорожья. Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев в телеграм-канале.

"Враг снова ударил по объектам инфраструктуры. Берегите себя и находитесь в безопасных местах", - написал он.

Второй обстрел Запорожья был из ЗРК С-300, сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в своем тг-канале.

По его информации, удар пришелся по центру города.