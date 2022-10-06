Запорожский телеканал опубликовал сюжет о последствиях утреннего обстрела жилого дома на проспекте Соборный в центре города и работе спасателей по ликвидации последствий.

В нем показано, как спасатели пытаются вытащить из-под завалов мужчину, которому обломками зажало ноги, а также приводятся рассказы жильцов этого дома, которые сумели спастись. В частности, 13-летнего парня, который вместе с отцом переехал в Запорожье из города Днепрорудное Запорожской области, который с марта находится в оккупации. Однако РФ настигла их и на новом месте.

Также в сети публикуют фото пострадавшего здания до и после прилёта.

"Страна" собрала в одном материале все, что известно о сегодняшних обстрелах Запорожья. На данный момент известно о гибели одной женщины. Спасательная операция ГосЧС продолжается, из-под завалов дома достают людей. Уже спасли 21 человека.

Россияне сегодня несколько раз наносили ракетные удары по Запорожью. Били по инфраструктурным объектам, также сильных разрушений нанесли жилому сектору. В последствии одного из ударов несколько этажей многоквартирного дома полностью "сложились".

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Ранее мы подводили итоги 224-го дня войны с РФ. Глава Луганской ОГА заявил об официальном начале деоккупации Луганской области. Британская разведка сообщает, что ВСУ в рамках наступления в Луганской области продвигаются в сторону Сватово. В Херсонской области после масштабного продвижения украинских сил пока относительное затишье. Россия тем временем совершила воздушную атаку на отдаленный тыл - Белую Церковь под Киевом.

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