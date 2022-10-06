Пользователи соцсетей сообщают, что днем в четверг, 6 октября, в Киеве и области был слышен взрыв. Также в пабликах появились соответствующие фото облака дыма, который поднимается за Ирпенем.

Вскоре в телеграм-канале Киевской областной военной администрации появилось сообщение, что в регионе проводится обучение для саперов, в связи с чем "в некоторых общинах области возможны звуки взрывов".

По сообщению ОВА, речь идет о Вышгородском районе.

При этом паблики пишут, что взрыв был в районе Ирпеня.

Напомним, что вчера Россия впервые применила иранские беспилотники в окрестностях Киева. В ночь на среду российские военные выпустили дюжину самоуничтожающихся беспилотников, предоставленных Ираном, по Белой Церкви. Пострадал один человек, получила повреждения инфраструктура.

После этого администрация заявляла, что в Киевской области сохраняется высокая опасность обстрелов дронами-камикадзе.

Война в Украине идет уже 225-й день. "Страна" следит за главными новостями 6 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 224-го дня войны с РФ. Глава Луганской ОГА заявил об официальном начале деоккупации Луганской области. Британская разведка сообщает, что ВСУ в рамках наступления в Луганской области продвигаются в сторону Сватово. В Херсонской области после масштабного продвижения украинских сил пока относительное затишье. Россия тем временем совершила воздушную атаку на отдаленный тыл - Белую Церковь под Киевом.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об итогах дня 5 октября.