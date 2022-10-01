Назначенный РФ "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев объяснил детонацию после взрыва на аэродроме Бельбек.

По данным российских "властей", самолет выкатился за пределы взлетной полосы.

"Произошёл частичный подрыв боекомплекта. Пилот успел эвакуироваться. Пожар оперативно потушен, аэродром не пострадал", - сообщил Развожаев.

Напомним, в аннексированном Крыму в субботу, 1 октября, прогремел мощный взрыв на военном аэродроме Бельбек рядом с Севастополем. "Губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что это не обстрел.

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