Глава Хмельницкой ОГА Сергей Гамалий рассказал подробности сегодняшних ударов по области.

По его информации, в 6 утра в Шепетовском районе были зафиксированы взрывы двух ракет, выпущенных страной-агрессором.

Одна ракета упала рядом с инфраструктурным объектом. Разрушений инфраструктуры и пожаров нет.

Другая упала – на пустыре.

По предварительной информации, в результате падения ракеты зафиксированы незначительные повреждения некоторых из окрестных домов. Погибших и пострадавших нет. На месте работают соответствующие службы.

Также произошла остановка поезда. В результате ракетного удара дерево упало на железнодорожный путь. Движение поезда возобновлено.

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