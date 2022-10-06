За ночь в Днепропетровской области военные РФ пять раз обстреляли Никопольский район.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резничнко.

Из-за обстрела в Никополе загорелся пожар в доме, где проживали люди. Его уже ликвидировали. Повреждены десять частных домов, предприятие и линии электропередач.

В Мировской громаде повреждено несколько частных домов и хозяйственных построек.

В Марганецкой идет обследование территории. Масштабы разрушений уточняются.

Предварительно люди не пострадали.

Последствия обстрелов Днепропетровской области

Вчера ночью в Днепропетровской области РФ также обстреляла из "Градов" Никопольский район.

В конце сентября в результате российского удара по Зеленодольской громаде под Днепром пострадали почти два десятка человек.

Война в Украине идет уже 225-й день. "Страна" следит за главными новостями 6 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 224-го дня войны с РФ. Глава Луганской ОГА заявил об официальном начале деоккупации Луганской области. Британская разведка сообщает, что ВСУ в рамках наступления в Луганской области продвигаются в сторону Сватово. В Херсонской области после масштабного продвижения украинских сил пока относительное затишье. Россия тем временем совершила воздушную атаку на отдаленный тыл - Белую Церковь под Киевом.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об итогах дня 5 октября.