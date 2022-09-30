Российские войска ночью 30 сентября снова обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Обстрел велся из тяжелой артиллерии и "Градов".

Об этом сообщил губернатор региона Валентин Резниченко в своем Телеграм-канале.

По его словам, район атаковали трижды.

В Червоногригорьевской громаде повреждены промышленные объекты, десять частных домов, водопровод и линия электропередач.

В Никополе снаряды также зацепили частные дома.

Напомним, накануне Россия ударила ракетами по Днепру, в результате сгорели 52 автобуса.

Кроме того, вчера в результате российского удара по Зеленодольской громаде под Днепром пострадали почти два десятка человек.

Война в Украине продолжается уже 219-й день. "Страна" следит за происходящим 30 сентября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 218-го дня войны. Судя по официальным сводкам, продолжается война дронов. Атаки российской армии отражены в Донецкой и в Херсонской области.

Одна из главных тем сегодня - объявление в РФ аннексии захваченных украинских территорий после псевдореферендумов. Речь идет о Луганской, Херсонской, части Донецкой и Запорожской области. Ожидается, что Путин объявит об этом сегодня. Вчера он подписал соответствующий указ.

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