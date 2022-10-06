Подводим итоги 225-го дня войны.

Ситуация на фронте

Комментаторы и с украинской, и с российской стороны ожидают наступления ВСУ на Сватово и Кременную в Луганской области. Генштаб сегодня заявил, что в связи с этим "ЛНР" уже начала эвакуировать своих активных сторонников из города.

Пока на этих участках относительное затишье. Советник Офиса президента Алексей Арестович объяснил это тем, что военные с обеих сторон взяли оперативную паузу для пополнения резервов и укрепления на позициях.

При этом советник считает, что скоро наступление ВСУ в сторону Кременной возобновится.

Губернатор Луганской области Гайдай считает, что направление Кременной стало местом основных боев на линии фронта. И подтвердил, что Грековка освобождена (вчера украинские военные публиковали оттуда фото).

По его словам, противник активно минирует территории на линии фронта, окапывается и подтягивает резервы в районе Кременной. "Готовятся к длительной обороне, если она у них получится", - заявил он.

По его мнению, в Луганской области будет воевать сложнее, поскольку там нет "эффекта неожиданности", который сыграл роль во время освобождения Харьковской области.

В "ЛНР" ожидают наступления на стратегическую высоту севернее Сватова, заявил "министр внутренних дел" Виталий Киселев. Также, по его словам, решено не восстанавливать мосты в районе Лисичанска, чтобы избежать прорыва мобильных групп.

Также он подтвердил слова Гайдая об укреплении позиций вокруг Кременной.

Южнее, на Бахмутском направлении россияне снова атаковал в районах Выемки, Соледара, Отрадовки, Бахмутского, Бахмута и Майорска. Под Донецком - в районах Красногоровки и Новомихайловки. Это данные Генштаба.

Российское минобороны сегодня заявило, что войска РФ взяли поселок Зайцево южнее Бахмута. В украинских сводках он не упоминался, других подтверждений на данный момент также нет. Российские телеграм-каналы при этом пишут, что украинские войска еще ведут бои на западных окраинах Зайцево.

Известно, что Зайцево и другие пригороды Бахмута ещё с июля штурмуют российские войска и ЧВК "Вагнер".

При этом российские военные блогеры пишут о захвате Веселой Долины и Отрадовки и продвижении в сторону Курдюмовки. В самом Бахмуте россияне якобы заняли асфальтовый завод на юго-востоке города. Но подтверждений этому нет.

По донецкому направлению - российские телеграм-каналы сообщают, что армия РФ захватила большую часть села Первомайское под Авдеевкой. Что также пока не имеет других подтверждений.

На юге, как вчера сказал Владимир Зеленский, ВСУ освободили Нововоскресенское, Новогригорьевку и Петропавловку. То есть в целом украинские войска продолжают занимать позиции на севере области, с которых ранее отступили россияне.

Также сегодня появляется много видео ожесточенных боев в Херсонской области.

Также сегодня были серьезные обстрелы. Главный из них - по Запорожью, куда ночью прилетело семь ракет. Пострадали объекты инфраструктуры и многоэтажные жилые дома. Сообщается о трех погибших и 10 раненых.

Ракетами ударили утром и по Хмельницкой области. Судя по всему - дальними бомбардировщиками Ту-22М3, находившимися в воздушном пространстве Беларуси, заявил замначальника главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

Не обошлось и без массированных атак дронов.

Около часа ночи был прилет по инфраструктурному объекту в Основянском районе Харькова. Там, как признали в областной военной администрации, атаковали иранские беспилотники.

На юге Украины этой ночью сбили девять дронов-камикадзе "Шахид", а утром - еще два, среди них ударный беспилотник "Mohajer-6".

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорит, что россияне начали массово использовать дроны-камикадзе иранского производства для экономии высокоточных ракет.

По его словам, "сэкономленные" ракеты РФ хочет применять их зимой для ударов по объектам инфраструктуры, чтобы оставить украинцев без света и газа.

Военные перспективы

С вероятными ударами по инфраструктуре связаны требования к Западу "закрыть небо" над Украиной. Об этом сегодня сообщило издание Politico.

Во главе списка пожеланий Киева теперь стоят системы противовоздушной обороны - из-за опасений, что Россия усилит ракетные удары по гражданским объектам.

Но в последний пакет помощи такие средства не включили, сделав упор на боеприпасах и наступательных вооружениях, констатирует газета.

Тем не менее, к ноябрю Киев должен получить два комплекса NASAMS. Они могут сбивать беспилотники, ракеты и вертолеты. Но их может не хватить, сообщает издание.

"Есть опасения, что эти системы, а также еще шесть, которые должны быть заказаны и поставлены в будущем, не прибудут достаточно быстро, чтобы обеспечить Украине необходимое воздушное прикрытие", - пишет Politico.

Издание приводит мнения экспертов, согласно которым задача полностью прикрыть такую большую страну как Украина от ракетных атак - вряд ли сейчас выполнима.

Тем более, что натовские союзники США сами испытывают дефицит средств ПВО, который стал очевидным после российского вторжения.

С учетом того, что вчера писала CNN, на Западе сейчас ждут активных действий ВСУ по отвоеванию своих территорий. С чем видимо и связан упор на поставку боеприпасов и артиллерии.

С характерной статьей вышла сегодня британская Daily Mail. Она прогнозирует наступление ВСУ, которое "разорвет армию РФ в Украине на две части".

Со ссылкой на военных экспертов, издание предполагает, что Украина использует накопленные в ходе мобилизации войска, чтобы разорвать российские вооруженные силы на Украине на две части, "которые не смогут помогать друг другу".

План примерно такой: продвижение от городов Днепр и Запорожье к Мариуполю и соседнему Бердянску высвободит силы у Харькова для атаки на Луганск и Донецк. И не даст России стянуть подразделения из Херсона для обороны.

Также издание отмечает важность взятия Херсона, поскольку оно "откроет ворота для похода на Крым".

"Если Киев здесь победит, это будет ключевой момент. Большинство российских сил в Украине сосредоточено именно тут, почти все самые элитные подразделения – возможно, до 30 тысяч человек – их потеря будет ударом, от которого Кремлю долго не оправиться", – пишет Daily Mail.

Завершающим этапом украинского наступления, по мнению издания, будет Крым.

"Крым – это приз. Вот что это будет. Победа будет одержана тогда, когда последний российский солдат пройдет по этому длинному Крымскому мосту", – цитирует газета Бена Ходжеса, бывшего командующего силами США в Европе.

Правда, на Западе при этом опасаются, что при угрозе Крыму Россия применит ядерное оружие в Украине или даже за ее пределами. Именно этого сценария не хочет допустить, к примеру, Илон Маск, который в соцсетях продолжает вносить предложения по компромиссам с Россией путем оставления ей Крыма и, возможно, других территорий Украины.

В России же говорят, что от переговоров не отказываются.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на саммите спикеров парламентов стран G20 предложила делегации Верховной Рады Украины сесть за стол переговоров.

"Давайте прямо сегодня на площадке парламентской двадцатки сядем за стол переговоров. Парламент России, парламент Украины. Давайте попытаемся понять друг друга, найти договоренности", - сказала Матвиенко.

Понятно, что в нынешних условиях, когда украинская армия наступает, ни о каких переговорах кроме как о выводе всех российских войск с территории Украины, украинские власти не будут вести и речи.

Поэтому, заявление Матвиенко - это попытка показать странам "большой двадцатки", что "Россия за переговоры, а Украина не хочет".

При этом сегодня Байден не отбросил возможности переговоров с Путиным на ноябрьском саммите G20. Он сказал "посмотрим", отвечая на вопрос, встретится ли он там с российским президентом.

Россия, война, мобилизация

Сегодня Владимир Путин продолжил делать шаги, которые выглядят как исправление ошибок собственных военных, которые, вопреки устным обещаниям, начали мобилизовывать студентов.

Путин подписал указ, которому учащиеся получают отсрочку от мобилизации. Речь как о вузах, так и о техникумах и других учреждениях среднего образования.

Отсрочка распространяется только на первое образование. Под нее подпадают в том числе аспиранты и стажёры, которые ещё продолжают обучение.

Главное условие - учебное заведение должно иметь государственную аккредитацию. В остальном их перечень не ограничен: в него входят также духовные семинарии.

То есть негатив, связанный с различными проблемами в мобилизации, Путин от себя таким образом отводит.

Одновременно идет интересный процесс - со стороны лояльных Кремлю спикеров продолжает подниматься волна критики против военного руководства по поводу недавних неудач российской армии в Украине.

Сегодня в это включился назначенный россиянами "замглавы администрации Херсонской области" Кирилл Стремоусов. Он заявил, что некоторые российские военачальники "бездарные".

Они, по его мнению, "не удосужились и не ответили за все те процессы и прорехи, которые на сегодняшний момент есть".

Также Стремоусов отдельно упомянул министра обороны РФ Шойгу и дал понять, что ему лучше "застрелиться".

"Многие говорят, что на месте министра обороны, который допустил до такого положения дел, просто мог бы как офицер застрелиться. Но, знаете, слово "офицер" для многих - непонятное слово", - сказал Стремоусов.

При этом он похвалил российских военных, которые "стоят насмерть" при обороне позиций в Херсонской области, сдерживая "наступающие орды" и утверждает, что в Херсон украинские войска не войдут.

Еще одно заявление сделал сегодня ведущий телеканала "Россия-1" Владимир Соловьев.

Он предлагает применять к виновным за провалы и неудачи на фронте 58-ю статью советского уголовного кодекса – "Измена Родине".

"Если что-то пошло не так, ведь кто-то должен за это ответить? Осенняя кампания пока, вежливо говоря, складывается не в нашу пользу. И кто-то должен за это ответить так, чтобы это было понятно. Сейчас ВСУ стянули в Запорожскую область огромное количество техники и людей. А где удар по местам концентрации? И у меня простой вопрос: это происходит, потому что не умеют и не знают или потому что предательство? Хорошую тут статью напомнили мне: 58-ю. В ней есть целые разделы – актуальные. Например, "Измена Родине", "Шпионаж", "Вредительство", "Диверсии", – заявил Соловьев.

Что означает эта явно согласованная в Кремле кампания против министерства обороны - мы разбирались здесь.

Основные версии - это может быть санкционированная Путиным подготовка общественного мнения к отставкам в Минобороне и назначении виновных из числа его руководителей. Это может быть попыткой определенных групп во власти и около нее подтолкнуть Путина к таким шагам. Это может быть стремление Кремля стимулировать генералов воевать лучше, а заодно и показать обществу, что проблема признается, ею занимаются и решают. Наконец это может быть реакцией на запрос населения той общественно-политической группы (включая блогеров и журналистов), которые активнее всего агитировали за войну, а теперь им нужно объяснить своей аудитории почему российская армия терпит поражения.

Новые санкции против России

Eвросоюз сегодня утвердил восьмой пакет санкций против России, включая потолок цен на нефть.

Он вводит новые запреты на импорт российской продукции в ЕС на семь миллиардов евро.

Подробности санкционного пакета:

1. Дополнительные физические и юридические лица подвергнуты санкциям. Речь идет о тех, кто причастен к российской оккупации, незаконной аннексии и фиктивным "референдумам" на оккупированных территориях. Сюда также входят физические и юридические лица, работающие в оборонном секторе, такие как высокопоставленные и военные чиновники, а также компании, поддерживающие российские вооруженные силы.

2. Распространение ограничений на неподконтрольные части Херсонской и Запорожской областей.

3. Введены дополнительные экспортные ограничения, направленные на сокращение доступа России к военным, промышленным и технологическим товарам, а также ее возможности развивать сектор обороны и безопасности.

Это включает запрет на экспорт угля, включая коксующийся уголь, определенные электронные компоненты (используемые в российском оружии), технические изделия, используемые в авиационной отрасли, а также некоторые химические вещества.

Добавлен запрет на экспорт стрелкового оружия и других товаров в соответствии с "Регламентом против пыток".

4. Новые ограничения на импорт: они включают, например, запрет на ввоз в Россию готовой продукции и полуфабрикатов из стали, машин и оборудования, пластмасс, транспортных средств, текстиля, обуви, кожи, керамики, некоторых химические продукты и ювелирные изделия не из золота.

5. Введение ограничения цен на нефть G7. Ценовой потолок после его введения позволит европейским операторам осуществлять и поддерживать транспортировку российской нефти в третьи страны при условии, что ее цена останется ниже заранее установленного "потолка". Какая именно это цена - не указывается, но, видимо, она будет плавающей и зависящей от рыночной конъюнктуры.

Эта мера находится в тесной координации с партнерами по G7. Он вступит в силу после 5 декабря 2022 года для сырой нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов (после принятия дополнительного решения).

6. Пакет запрещает гражданам ЕС занимать должности в руководящих органах некоторых государственных предприятий РФ.

Он также запрещает все операции с российским морским регистром, добавляя его в список государственных предприятий, на которые распространяется запрет на операции.

7. Существующие запреты на криптоактивы были ужесточены путем запрета всех кошельков, учетных записей или услуг хранения криптоактивов, независимо от суммы кошелька (ранее разрешалось до 10 000 евро).

Это достаточно болезненная санкция, поскольку бьет по тем россиянам, которые использовали криптовалюты для международных расчетов или зарабатывали с их помощью.

8. Пакет расширяет спектр услуг, которые больше не могут предоставляться правительству России или юридическим лицам, зарегистрированным в России: теперь они включают ИТ-консультации, юридические консультации, архитектурные и инженерные услуги. Они важны, поскольку потенциально могут ослабить промышленный потенциал России, поскольку она сильно зависит от импорта этих услуг.

Также стало известно, что в ЕС уже разрабатывают новое предложение по "коридору цен на газ".

Правда, пока есть сомнения, что нефтяной "потолок" сумеет достичь своих целей. Судя по вчерашнему решению ОПЕК+ сократить добычу, цена на нефть сейчас пойдет в рост.

Газета New York Times пишет, что это событие подрывает западную идею "потолка цен". А также "помогает России получить более высокие цены, чтобы компенсировать резкие скидки, которые она была вынуждена предоставить Китаю и другим странам в обмен на их готовность игнорировать усилия по изоляции страны".

Второй момент - нефтяные страны "подрывают усилия президента Байдена по предотвращению повышения цен на бензин в преддверии промежуточных выборов (в Конгресс)".

Теперь цены вырастут от 15 до 30 центов на галлон (3,7 литра) бензина. За пять недель до выборов в Конгресс "мало что могло быть хуже".

Также констатируется, что для ближневосточных союзников США "сохранение цены за баррель оказалось гораздо важнее, чем заставить Россию заплатить цену за вторжение в Украину".

О том, что значит решение ОПЕК+ по нефти мы также рассказывали здесь.