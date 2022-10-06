По состоянию на утро 6 октября армия РФ уже потеряла 61 330 военных с начала полномасштабного вторжения 24 февраля.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Личный состав - 61 330 человек

Танки ‒ 2449

Боевые бронированные машины ‒ 5064

Артиллерийские системы – 1424

РСЗО – 344

Средства ПВО ‒ 177

Самолеты - 266

Вертолеты – 232

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1047

Крылатые ракеты ‒ 246

Корабли /катера ‒ 15

Автомобильная техника и автоцистерны – 3854

Специальная техника ‒ 134.

Наибольшие потери противник понес на Краматорском, Авдеевском и Криворожском направлениях.

Война в Украине идет уже 225-й день. "Страна" следит за главными новостями 6 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 224-го дня войны с РФ. Глава Луганской ОГА заявил об официальном начале деоккупации Луганской области. Британская разведка сообщает, что ВСУ в рамках наступления в Луганской области продвигаются в сторону Сватово. В Херсонской области после масштабного продвижения украинских сил пока относительное затишье. Россия тем временем совершила воздушную атаку на отдаленный тыл - Белую Церковь под Киевом.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об итогах дня 5 октября.