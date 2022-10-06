Генштаб сообщает о новых потерях российской армии на фронте
По состоянию на утро 6 октября армия РФ уже потеряла 61 330 военных с начала полномасштабного вторжения 24 февраля.
Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Личный состав - 61 330 человек
Танки ‒ 2449
Боевые бронированные машины ‒ 5064
Артиллерийские системы – 1424
РСЗО – 344
Средства ПВО ‒ 177
Самолеты - 266
Вертолеты – 232
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1047
Крылатые ракеты ‒ 246
Корабли /катера ‒ 15
Автомобильная техника и автоцистерны – 3854
Специальная техника ‒ 134.
Наибольшие потери противник понес на Краматорском, Авдеевском и Криворожском направлениях.
Война в Украине идет уже 225-й день. "Страна" следит за главными новостями 6 октября в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 224-го дня войны с РФ. Глава Луганской ОГА заявил об официальном начале деоккупации Луганской области. Британская разведка сообщает, что ВСУ в рамках наступления в Луганской области продвигаются в сторону Сватово. В Херсонской области после масштабного продвижения украинских сил пока относительное затишье. Россия тем временем совершила воздушную атаку на отдаленный тыл - Белую Церковь под Киевом.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об итогах дня 5 октября.