Потери армии РФ в Украине уже достигли 61 тысячи убитыми
По состоянию на утро 5 октября армия РФ уже потеряла 61 тысячу военных с начала полномасштабного вторжения 24 февраля.
Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Личный состав - 61 тыс человек
Танки ‒ 2435
Боевые бронированные машины ‒ 5038
Артиллерийские системы – 1414
РСЗО – 341
Средства ПВО ‒ 177
Самолеты - 266
Вертолеты – 232
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1032
Крылатые ракеты ‒ 246
Корабли /катера ‒ 15
Автомобильная техника и автоцистерны – 3841
Специальная техника ‒ 132.
Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Криворожском направлениях.
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