По состоянию на утро 5 октября армия РФ уже потеряла 61 тысячу военных с начала полномасштабного вторжения 24 февраля.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Личный состав - 61 тыс человек

Танки ‒ 2435

Боевые бронированные машины ‒ 5038

Артиллерийские системы – 1414

РСЗО – 341

Средства ПВО ‒ 177

Самолеты - 266

Вертолеты – 232

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1032

Крылатые ракеты ‒ 246

Корабли /катера ‒ 15

Автомобильная техника и автоцистерны – 3841

Специальная техника ‒ 132.

Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Криворожском направлениях.

Война в Украине идет уже 224-й день. "Страна" следит за главными новостями 5 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего 223-го дня войны с РФ. В Херсонской области армия РФ отступает под натиском ВСУ. Вчера появились фото из нескольких освобожденных населенных пунктов, над которыми подняли украинский флаг. В Донецкой области контроль над освобожденным Лиманом у военных приняла администрация. Теперь там будут налаживать жизнеобеспечение.

В РФ продолжают "легализовать" аннексию украинских территорий. В Запорожской области начали сооружать "границу".

В Украине президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, в котором констатируется невозможность проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему Илон Маск предложил свой "мирный план".