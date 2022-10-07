В пятницу, 7 октября, в Украине идет уже 226-й день войны с Россией.

Вчера утром РФ нанесла 7 ракетных ударов по многоэтажкам Запорожья. Были разрушены целые подъезды. Под завалами остались люди.

Eвросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России.

А в магазинах продолжают рекордно дорожать продукты питания. Цены взлетели на некоторые овощи, бананы, яйца и цитрусовые.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

7 октября

09.00 В Киевской области сегодня с утра снова пройдут учения саперов. Областная военная администрация предупреждает о плановых взрывах в Дымерском районе.

08.49 На всеукраинский телемарафон в проекте бюджета - 2023 заложено более двух миллиардов гривен.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

Из них 1,4 миллиарда пойдет на каналы "Дом" и Freedom, а также на компенсацию за произведенный контент.

08.21 Пишут, что в Херсонской области под обстрел попал автобус с гражданскими на неподконтрольной Украине территории, в районе Дарьевского моста через Ингулец (между Херсоном и Новой Каховкой).

08.08 Никопольский район Днепропетровской области РФ обстреляла трижды за ночь - из РСЗО и тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

В Никополь прилетели около 40 российских снарядов. В городе повреждены несколько многоэтажек, более десяти частных домов, хозяйственные постройки, предприятие транспортной инфраструктуры, газопроводы и электросети.

В Марганецкой громаде продолжается обследование пораженных территорий. Масштабы разрушений уточняются.

08.05 За минувшие сутки 6 октября в Донецкой области россияне убили 2 мирных жителей: в Бахмуте и Курдюмовке.

Кроме того, в Святогорске обнаружили еще 7 гражданских, убитых россиянами во время оккупации.

Еще 7 человек за вчера получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

08.01 Военная сводка от "Института изучения войны" (США).

1. Украинские силы продолжают наступать на восток от Купянска. Цель, судя по всему - угрожать Сватово с северо-запада.

Сообщается о наступлении ВСУ на Первомайское, Берестово и Кислевку.

2. Российские силы в значительной степени потеряли связь между Сватово и Кременной, пишет Институт со ссылкой на заявления "ЛНР".

Речь идёт о связывающей их трассе, на которую регулярно выходят украинские мобильные группы.

3. Российские войска постепенно продвигались вперед в районе Бахмута.

"Институт" со ссылкой на российских блогеров сообщил о частичном захвате Зайцево, полном захвате Веселой Долины и продвижении на северо-запад, в район Опытного и Иванграда в южных окрестностях Бахмута.

Также, судя по карте "Института", россияне декларируют контроль над Отрадовкой на трассе Горловка- Бахмут.

07.50 Байден заявил о прямой угрозе применения ядерного оружия.

По его словам, Путин "не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия, или же биологического, или же химического оружия".

Это, считает Байден, следствие того, что российская армия "значительно отстаёт".

"Впервые со времен Карибского кризиса перед нами стоит прямая угроза применения ядерного оружия, если ситуация действительно продолжит развиваться по тому пути, по которому она развивается", - заявил президент США.

Он не думает, что можно "легко использовать тактическое ядерное оружие и не закончить Армагеддоном", цитирует Байдена корреспондент CNN Наташа Бертран.

07.35 В Запорожье утром продолжаются аварийно-спасательные работы на месте разрушенных жилых домов в результате ракетных ударов 6 октября.

Об этом сообщает ГСЧС.

По одному адресу из-под завалов пятиэтажного жилого дома деблокированы 8 погибших, спасены 6 человек, из которых 5 госпитализированы.

По другому адресу из-под завалов четырехэтажного жилого дома деблокированы трое погибших, спасены 15 человек, из которых 8 госпитализированы.

07.20 Запорожье впервые атаковали дронами Shahed-136, сообщил губернатор Александр Старух.

Было два налета. Зафиксированы попадания по объектам инфраструктуры в двух районах города.

Есть один пострадавший, он госпитализирован.

07.10 Главное из утренней сводки Генштаба.

1. За сутки противник нанес 8 ракетных и 15 авиационных ударов. Три ракеты не долетели до цели.

Украина сбила 15 беспилотников "Шахид - 136" и один Mohajer-6.

2. Отбиты атаки россиян в районах Выемки, Красного, Бахмута, Майорска, Веселого Победы, Невельского, Каменки и Терновых Под.

07.05 В Украине сегодня солнечно и до +20 днем. Такой прогноз дает Укргидрометцентр.

06.45 Правила безопасности, что делать, если враг атакует вражеский беспилотник.

• Если слышите звук двигателя рядом – немедленно направляйтесь к укрытию и оставайтесь там, пока не минует опасность.

• В помещение, выбирайте место в углу и недалеко от выхода, чтобы мгновенно покинуть дом в случае попадания снаряда. Оставайтесь в укрытии минимум 10 минут после завершения обстрела, ведь существует угроза его восстановления.

• Если нет возможности укрыться, соблюдайте правило двух стен, которые должны отделять от улицы.

•Если вы попали под обстрел на улице, найдите любое выступление, углубление в земле или канаву. Ложитесь на землю и закройте голову руками. Примите позу эмбриона, развернитесь ногами в сторону стрельбы, прикрыв голову руками, и откройте рот.

• Не оставайтесь в транспорте при обстреле. Выйдите и отбегите подальше от дороги. И там найдите возможное укрытие.

• Опасно укрываться в подъездах, под арками, на лестничных площадках, в подвалах панельных домов, возле автомобильной техники, автозаправочных станций также опасно. Старайтесь не прятаться за автомобилями или киосками. Они часто становятся мишенями.

06.22 Эммануэль Макрон заявил, что Франция рассматривает возможность предоставить Украине новые пушки "Цезарь".

Об этом он сказал во время пресс-конференции после завершения заседания саммита ЕПС.

06.15 Сегодня ночью воздушная тревога в Николаевской области длилась три часа, в Запорожской два часа.

06.00 Вчера украинские порты покинули 11 сухогрузов со 178 тыс. тонн продовольствия.

В Турцию направились шесть судов. White Star (7,8 тыс. тонн ячменя), Magnolia (6,6 тыс. тонн подсолнечного масла), Hasan G (6,5 тыс. тонн гороха), Mera (6,3 тыс. тонн подсолнечного масла), Sea Star (4 950 тонн пшеницы) и Anastasia (3,7 тыс. тонн пшеницы).

В Испанию вышло судно Silver Lady (49,1 тыс. тонн пшеницы).

В Румынию - судно Falcon S (33 тыс. тонн кукурузы).

В Алжир - сухогруз Zhe Hai 505 (28,5 тыс. тонн пшеницы).

В Израиль - Serenity Ibtihaj (27,2 тыс. тонн кукурузы).

В Грецию - судно Umit G (4,3 тыс. тонн пшеницы).