Евросоюз намерен в ближайшее время выделить Украине макрофинансовую помощь в размере 2 млрд евро.

Об этом заявила в пятницу, 7 октября, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС в Праге.

"В ближайшие дни Украине будет выделено еще 2 млрд евро в качестве макрофинансовой помощи", - сказала фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии добавила, что страны Евросоюза продолжат предоставлять военную и финансовую помощь Киеву.

Напомним, страны ЕС уже выделили 2,5 млрд евро для пяти траншей по 500 млн евро из Европейского фонда мира для военной помощи Украине.

Ранее мы писали, что Евросоюз создаст фонд, который позволит Украине покупать оружие в Европе.

Война в Украине идет уже 226-й день. "Страна" следит за главными новостями 7 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 225-го дня войны с РФ. После освобождения Лимана ожидается наступление ВСУ на Сватово и Кременную в Луганской области, но пока на этих участках относительное затишье. Россияне атакуют на Бахмутском и Донецком направлении.

Вчера РФ ударила ракетами по Запорожью. Пострадали объекты инфраструктуры и многоэтажные жилые дома. Сообщалось о трех погибших и 10 раненых. Также был ракетный удар по Хмельницкой области. Дроны атаковали Харьков.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об итогах дня 6 октября.