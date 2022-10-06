Власти Германии в первых трех кварталах этого года выдали разрешения на поставки Украине военной продукции на сумму 775 млн евро.

Об этом говорится в распространенном в четверг, 6 октября, докладе Минэкономики ФРГ, пишет ТАСС.

"В целях поддержки самообороны Украины было выдано разрешений на общую сумму 775 млн евро", - говорится в докладе.

Всего на долю стран, не входящих в НАТО и не являющихся тесными партнерами альянса, пришлось 1,5 млрд евро экспорта немецких военных товаров или 26,7% общего объема выданных разрешений на общую сумму 5,63 млрд евро.

Напомним, Германия поставляет Украине САУ Panzerhaubitze 2000, РСЗО Mars II, ЗСУ Gepard, систему ПВО IRIS-T, бронемашины Dingo.

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