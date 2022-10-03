Глава МИД Германии Анналена Бербок призывает "очень серьезно отнестись к угрозам Путина".

Об этом бундесминистр заявила в интервью Neue Osnabrücker Zeitung.

Комментируя заявления о возможности применить ядерную бомбу, Бербок сказала: "Мы очень серьезно относимся к его словам, все остальное было бы небрежностью".

"Если России сойдет с рук захват земель и шантаж, и она выиграет эту войну, т.е. уничтожит Украину, не только европейский мирный порядок окажется в руинах, но ни одна маленькая страна больше не будет в безопасности", – также сказала бундесминистр.

Напомним, ранее в Германии призвали всерьез отнестись к угрозам РФ применить ядерное оружие.

Война в Украине продолжается уже 222-й день. "Страна" следит за происходящим 3 октября в обновляемом материале.

Об итогах 221-го дня подробнее читайте по ссылке. ВСУ освободили Лиман в Донецкой области и теперь идут в Кременную. На юге ВСУ тоже активно наступают. В сети появилось видео украинского военного в селе Золотая Балка на севере Херсонской области.

В России тем временем Конституционный суд одобрил т.н. "договора о присоединении к России" "ДНР", "ЛНР" и оккупированных частей Херсонской и Запорожской области.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.