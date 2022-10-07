Евросоюз планирует предоставить Украине новый пакет военной помощи
Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель призвал блок из 27 стран выделить дополнительные средства для военной поддержки Украины.
Об этом сообщает Reuters.
"Я попрошу лидеров поддержать предложение о выделении нового транша для Европейского фонда мира для продолжения предоставления военной поддержки Украине, а также учебной миссии", - сказал Боррель журналистам, прибыв на саммит ЕС в Прагу.
Ранее страны ЕС уже выделили 2,5 млрд евро для пяти траншей по 500 млн евро из Европейского фонда мира для военной помощи Украине.
Напомним, вице-президент Европейской комиссии по внешней политике Жозеп Боррель задействовал Европейский фонд мира для поддержки Украины сразу после российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.
Накануне депутаты Европарламента призвали увеличить военную помощь Украине.
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