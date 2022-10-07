Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель призвал блок из 27 стран выделить дополнительные средства для военной поддержки Украины.

Об этом сообщает Reuters.

"Я попрошу лидеров поддержать предложение о выделении нового транша для Европейского фонда мира для продолжения предоставления военной поддержки Украине, а также учебной миссии", - сказал Боррель журналистам, прибыв на саммит ЕС в Прагу.

Ранее страны ЕС уже выделили 2,5 млрд евро для пяти траншей по 500 млн евро из Европейского фонда мира для военной помощи Украине.

Напомним, вице-президент Европейской комиссии по внешней политике Жозеп Боррель задействовал Европейский фонд мира для поддержки Украины сразу после российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

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