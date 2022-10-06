Депутаты Европарламента призвали увеличить военную помощь Украине. В парламентской резолюции говорится, что государства ЕС должны значительно увеличить свою военную помощь, "особенно в областях, запрошенных украинским правительством".

Об этом сообщает Die Zeit.

За проголосовали 500 депутатов, против - 26.

Резолюция призывает "особенно сопротивляющиеся государства-члены выплатить свою справедливую долю необходимой военной поддержки".

"О каких странах идет речь, не сообщается, однако упоминаются танки Leopard 2 немецкого производства, о которых говорится, что украинские солдаты должны быть обучены их использованию немедленно... Как известно, Германия отказывается предоставить свои танки Украине. США также заявили, что предпочитают отправку Украине советских, а не западных танков", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, в конце сентября Бундестаг отказался увеличивать военную помощь Украине и передавать Киеву танки.

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