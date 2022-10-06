После наступления Украина пересматривает запросы по военной помощи от Запада в пользу ПВО - Politico
Украина пересматривает запросы по военной помощи перед наступлением зимы. Это происходит из-за опасений, что Россия усилит ракетные удары по гражданским объектам, когда линия фронта РФ рухнет.
Об этом пишет издание Politico.
Во главе списка теперь стоят системы противовоздушной обороны.
Но в последний пакет помощи такие средства не включили, сделав упор на боеприпасах и наступательных вооружениях, констатирует газета.
К ноябрю Киев должен получить две американские зенитно-ракетные системы производства Raytheon, заявили изданию представители министерства обороны. Они могут сбивать беспилотники, ракеты и вертолеты.
Речь о комплексах NASAMS. Но их может не хватить, сообщает издание.
При этом газета приводит мнения экспертов, согласно которым задача полностью прикрыть такую большую страну как Украина от ракетных атак - вряд ли сейчас выполнима.
Как писала "Страна", министр обороны Германии анонсировала скорую поставку первой системы ПВО Iris-T.
Также сообщалось, что на первом этапе США передадут Украине две батареи систем ПВО NASAMS.
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