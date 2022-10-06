Украина пересматривает запросы по военной помощи перед наступлением зимы. Это происходит из-за опасений, что Россия усилит ракетные удары по гражданским объектам, когда линия фронта РФ рухнет.

Об этом пишет издание Politico.

Во главе списка теперь стоят системы противовоздушной обороны.

Но в последний пакет помощи такие средства не включили, сделав упор на боеприпасах и наступательных вооружениях, констатирует газета.

К ноябрю Киев должен получить две американские зенитно-ракетные системы производства Raytheon, заявили изданию представители министерства обороны. Они могут сбивать беспилотники, ракеты и вертолеты.

Речь о комплексах NASAMS. Но их может не хватить, сообщает издание.

При этом газета приводит мнения экспертов, согласно которым задача полностью прикрыть такую большую страну как Украина от ракетных атак - вряд ли сейчас выполнима.

Как писала "Страна", министр обороны Германии анонсировала скорую поставку первой системы ПВО Iris-T.

Также сообщалось, что на первом этапе США передадут Украине две батареи систем ПВО NASAMS.

Война в Украине идет уже 225-й день. "Страна" следит за главными новостями 6 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 224-го дня войны с РФ. Глава Луганской ОГА заявил об официальном начале деоккупации Луганской области. Британская разведка сообщает, что ВСУ в рамках наступления в Луганской области продвигаются в сторону Сватово. В Херсонской области после масштабного продвижения украинских сил пока относительное затишье. Россия тем временем совершила воздушную атаку на отдаленный тыл - Белую Церковь под Киевом.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об итогах дня 5 октября.