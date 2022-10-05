В ЕС вводят потолок цен на российский газ в рамках нового пакета санкций . Фото: Фейсбук

Постпреды стран Евросоюза согласовали новый пакет санкций против России, который включает потолок цен на российскую нефть

Об этом сообщает Politico.

"Договоренность была согласована в зале на встрече послов во вторник. Ожидается, что окончательный вариант текста будет одобрен послами в среду", – пишет издание.

Издание Politico сообщает о том, что постпреды стран Евросоюза согласовали новый пакет санкций против России, который включает потолок цен на российскую нефть

Ранее Washington Post заявили, что Запад сейчас должен ограничить цены на нефть из России, а не принимать Украину в НАТО. 

В тоже время Bloomberg сообщил, что страны Евросоюза планируют отложить ограничение цен на российскую нефть из-за разногласий.

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