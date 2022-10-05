В новый пакет санкций Евросоюза против России включили потолок цен на российскую нефть - Politico
Постпреды стран Евросоюза согласовали новый пакет санкций против России, который включает потолок цен на российскую нефть.
Об этом сообщает Politico.
"Договоренность была согласована в зале на встрече послов во вторник. Ожидается, что окончательный вариант текста будет одобрен послами в среду", – пишет издание.
Ранее Washington Post заявили, что Запад сейчас должен ограничить цены на нефть из России, а не принимать Украину в НАТО.
В тоже время Bloomberg сообщил, что страны Евросоюза планируют отложить ограничение цен на российскую нефть из-за разногласий.
Война в Украине идет уже 223-й день. "Страна" следит за главными событиями 4 октября в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 222-го дня войны. Вчера продолжалось наступление ВСУ на северо-востоке страны и на юге. Украинская армия вытесняет россиян с левого берега Оскола в Харьковской области. Войска РФ пытаются выстроить новую линию обороны вдоль трассы Кременная-Сватово, и на нее уже наступают ВСУ. Кроме того, минобороны России вчера признало, что украинские войска "вклинились" в глубину обороны РФ в Херсонской области.
Бизнесмен Илон Макс неожиданно предложил свой "мирный план" по Украине, который предполагает признание Крыма российским и проведение нового референдума на захваченных Россией территориях.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.