Американский сенатор от штата Луизиана Билл Кэссиди считает, что парадокс введенных санкций заключается в том, что Россия не только не потеряла, но и увеличила свои доходы из-за резкого подорожания нефти и газа.

Об этом пишет издание Bloomberg.

По мнению автора статьи, все санкции Запада, введенные на данный момент против России, не достигли своей цели - не смогли экономически обескровить режим президента РФ Владимира Путина.

Сложившаяся ситуация ставит вопрос для западных стран, насколько были эффективны меры против России, пишет журналист Дэниел Флэтли.

У него складывается впечатление, что Путин и дальше сможет поддерживать российскую экономику за счет доходов от продажи нефти и газа.

Напомним, на днях Белый дом выступил против вторичных санкций за поставки российской нефти. По данным The Wall Street Journal, никто из крупных международных импортеров также не согласился с ограничениями цен на российскую нефть, предложенными министрами финансов стран G7.

Тем временем война в Украине продолжается уже 220-й день. "Страна" следит за происходящим 1 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 219-го дня войны. Вчера президент РФ Владимир Путин произнес свою речь об аннексии украинских территорий и подписал соответствующие "договоры". После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подписывает заявку на вступление в НАТО - без ПДЧ и в ускоренном порядке. А на фронте вчера продолжались бои за Лиман. В ВСУ сообщили, что операция по окружению российской группировки на этом направлении находится на завершающем этапе.

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