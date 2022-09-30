США ввели очередные санкции. Фото: apa.az

США ввели санкции против нескольких сотен россиян, а также предприятий из России, Беларуси, Армении и Китая.

Список попавших под ограничения юридических и физических лиц опубликован на сайте Минфина США.

"Сегодняшние действия включают дополнительные санкции в отношении сети "Радиоавтоматики", российской оборонной фирмы, внесенной в список США, которая специализируется на закупке иностранной продукции для российской оборонной промышленности и продолжает свои попытки уклониться от санкций", - сказано в пресс-релизе.

Также под санкции попали:

  • "Новастрим"— российская компания, созданная в апреле 2022 года в сотрудничестве с "Радиоавтоматикой" и поставляющая товары для "Радиоавтоматики";
  • Sinno Electronics Co., Limited (Sinno) - поставщик "Радиоавтоматики" из Китая
  • Taco LLC (Taco) - армянский поставщик; 
  • "Светлогорское химволокно" ("Сохим") - поставщик материалов для российской оборонной промышленности, белорусский государственный производитель текстиля и волокна;
  • Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы (АО НТЦ РЭБ) - занимается исследованиями и разработками для Министерства обороны России; 
  • Rotek Elpom (Rotek) - создает линейку стационарных и автомобильных систем безопасности Raven-Black, которые используют комбинацию акустических, световых и инфразвуковых технологий для воздействия на нервную систему своих целей
  • ЗАО НТЦ "Модуль" - производит компьютерную технику и программное обеспечение, которое используется в авиационной и космической отраслях России;
  • ООО "Валтекс-СТ" - закупает высокотехнологичное научное и промышленное оборудование по поручению компаний, работающих в России, в том числе приборы квантовой оптики, генераторы особо чистых газов и системы электронной микроскопии;
  • ОАО "Радиоавионика" - производит технологическую продукцию, в том числе для Минобороны России;
  • ООО "Маркус" - компания компьютерного программирования в Москве.

Всего в санкционные списки добавили 57 организаций за нарушение правил экспортного контроля США.

Напомним, на днях Джо Байден анонсировал "быстрые и тяжелые" антироссийские санкции в ответ на организованные РФ "референдумы".

Ранее "Страна" писала, что США могут прекратить любую помощь странам, признающим аннексию РФ территорий Украины.

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