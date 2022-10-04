Пентагон опубликовал список вооружений. Фото: Википедия

Пентагон опубликовал перечень вооружения, которое войдет в новый пакет военной помощи Украине.

Министерство обороны США направит Киеву:

  • четыре установки РСЗО HIMARS и боеприпасы;
  • шестнадцать 155-мм гаубиц;
  • 75 тысяч 155-мм снарядов;
  • 500 высокоточных 155-мм снарядов;
  • тысячу 155-мм снарядов RAAMS;
  • шестнадцать 105-мм гаубиц;
  • 30 тысяч 120-мм мин;
  • 200 машин MRAP MaxxPro;
  • 200 тысяч патронов для стрелкового оружия;
  • оборудование для установки помех, мины Claymore и другое оборудование.

Скриншот с сайта Пентагона

Утром в Пентагоне подтвердили информацию о том, что на днях будет объявлен еще один пакет помощи Украине на сумму 625 миллионов долларов.

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