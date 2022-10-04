Четыре HIMARS, 16 гаубиц. Пентагон опубликовал полный список оружия из нового пакета военной помощи Украине
Пентагон опубликовал перечень вооружения, которое войдет в новый пакет военной помощи Украине.
Министерство обороны США направит Киеву:
- четыре установки РСЗО HIMARS и боеприпасы;
- шестнадцать 155-мм гаубиц;
- 75 тысяч 155-мм снарядов;
- 500 высокоточных 155-мм снарядов;
- тысячу 155-мм снарядов RAAMS;
- шестнадцать 105-мм гаубиц;
- 30 тысяч 120-мм мин;
- 200 машин MRAP MaxxPro;
- 200 тысяч патронов для стрелкового оружия;
- оборудование для установки помех, мины Claymore и другое оборудование.
Утром в Пентагоне подтвердили информацию о том, что на днях будет объявлен еще один пакет помощи Украине на сумму 625 миллионов долларов.
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