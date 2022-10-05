Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что президент РФ Владимир Путин ждет, когда придет "Генерал Мороз", поскольку Россия и предыдущие войны выигрывала с его помощью.

Об этом глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сказал в ходе выступления в Европарламенте.

"Война вошла в новую фазу, вне всякого сомнения, опасную фазу, потому мы сейчас находимся в ужасном сценарии. И нам не следует закрывать глаза на это. Это сценарий войны, в которой участвует ядерная держава, которая отходит от конвенционального оружия и угрожает применением ядерного. Несомненно, этот сценарий нас беспокоит. И поэтому мы должны показать, что наша поддержка Украины не ослабевает", - сказал Боррель.

По его словам, эта война не может закончиться просто потому, что западные мир устал от нее.

"Это то, чего хочет Путин. Он считает, что демократия слаба. Он ждет, когда придет Генерал Мороз. Россия и предыдущие войны выигрывала именно так. Он думает, что холод, остановка поставок газа, высокие цены на энергоносители и низкие температуры подорвут наше желание поддерживать Украину", – заявил Боррель.

Напомним, США советуют Украине приложить максимум усилий, чтобы вернуть территории на юге страны до наступления зимы.

Ранее мы писали, что в сентябре американский генерал рассказал о переходе войны в Украине в новую фазу.