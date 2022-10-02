Более холодную, чем обычно, зиму для Европы предсказывает Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF).

Об этом пишет издание The Financial Times.

Приводя этот прогноз, FT усугубляет его обещанием меньшего количества осадков и ветров, что затрудняет поиск дополнительных источников энергии.

По данным издания, если прогноз подтвердится, то для энергетики в Европе возникает очень большая проблема. Издание уверено: такой сценарий помешает европейским политикам бороться с ростом цен на энергоресурсы.

Напомним, синоптики Укргидрометцентра прогнозируют, что зима в Украине не будет слишком холодной, поэтому перенос начала отопительного периода на более поздние сроки и его окончание в более ранние сроки обоснованы и подтверждаются метеорологическими расчетами.

Ранее мы писали, что в Европе готовят план отключений электроэнергии, чтобы не допустить хаоса зимой.

Также "Страна" сообщала, что ситуация с энергетикой в Европе накаляется, а американские производители сланцевых нефти и газа заявили, что не смогут увеличить добычу в достаточном объеме, чтобы помочь ЕС справиться с энергетическим кризисом.