Война в Украине перешла в новую фазу, когда ВСУ захватили стратегическую инициативу. Россия же терпит на поле боя неудачи, и остается неясным, как она на это отреагирует.

Такое мнение высказал глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, сообщает Reuters.

Милли посетил базу в Польше, которая оказывает помощь военным усилиям Украины, и проверил ее систему ПВО, включая ракетные батареи Patriot, которые станут последней линией обороны, если Россия решит атаковать базу, рискуя начать войну с НАТО. Американский генерал во время визита призвал военнослужащих США к повышенной бдительности.

"Война сейчас идет не слишком хорошо для России. Поэтому мы все обязаны поддерживать высокую степень готовности", - сказал Милли в Варшаве после посещения базы.

Впрочем, также Милли сказал, что он не предполагает, что войска США в Европе находятся под какой-либо повышенной угрозой.

Война в Украине продолжается уже 208-й день. "Страна" подробно рассказывала о главных событиях вчерашнего дня.

Также мы подводили итоги 207-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщал об атаках противника в районе Купянска и Гоптовки в Харьковской области. ВСУ продолжали заходить на левый берег Оскола, где россияне пытаются выстроить новую линию обороны. Зеленский в интервью Reuters не исключил, что Украина может вернуть Крым невоенным способом. А по данным Business Insider, в НАТО считают, что РФ усилит боевые действия, особенно с применением обычных вооружений, уничтожая инфраструктуру по всем направлениям.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как меняется позиция незападных стран по войне в Украине.