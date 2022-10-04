Великобритания подвергается серьезному риску нехватки газа нынешней зимой из-за войны в Украине.

Об этом заявил в понедельник британский энергетический регулятор Ofgem, пишет CNN.

Ofgem сделал комментарий в ответ на запрос энергетической компании SSE, которая обеспокоена тем, что в случае аварийной ситуации с подачей газа у них закончатся деньги, если они будут наказаны крупными штрафами за неспособность поставить электричество.

"Из-за войны на Украине и нехватки газа в Европе существует значительный риск возникновения нехватки газа зимой 2022/23 года в Великобритании. В результате существует вероятность того, что Великобритания может столкнуться с чрезвычайной ситуацией с подачей газа", - говорится в письме Ofgem.

"Эта зима, вероятно, будет более сложной, чем предыдущие, из-за перебоев с поставками газа в Европу из России", — заявил CNN представитель Ofgem.

Напомним, ранее мы писали, что Европа готовится к возможным отключениям связи из-за газового кризиса.

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