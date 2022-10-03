Утечка газа из газопровода "Северный поток - 2" возобновилась. Об этом сообщила Служба береговой охраны Швеции.

"Согласно прогнозу, основанному на диалоге с "Северным потоком", утечки должны были прекратиться в воскресенье, но это относится к большему выбросу из "Северного потока". Меньшая утечка на "Северном потоке - 2" сегодня увеличилась по сравнению со вчерашним размером и составляет около 30 метров", - говорится в пресс-релизе службы.

Служба береговой охраны принимает необходимые меры в рамках операции по спасению окружающей среды в связи с тем, что выброс газа может продолжаться еще какое-то время, говорится в сообщении.

По данным ООН, взрывы на "Северных потоках" привели к невиданному в истории выбросу метана в атмосферу.

В разведке РФ заявили, что материалы указывают на "западный след" во взрывах на "Северных потоках". При этом в РФ уверены, что поврежденные газопроводы "Северный поток" удастся отремонтировать.

Президент США Джо Байден назвал утечки в "Северных потоках" преднамеренным актом саботажа.

Также мы писали о том, что в Британии считают, что Россия могла повредить "Северный поток" с помощью дронов.