На "Северном потоке-2" спустя неделю после аварии все-таки удалось прекратить утечку газа. Оператор газопровода сообщил о восстановлении стабильного давления в трубе.

Об этом информирует Датское энергетическое агентство в Twitter.

"Компания Nord Stream 2 AG проинформировала Датское энергетическое агентство о том, что сейчас на газопроводе NS2 A достигнуто стабильное давление. Таким образом, это свидетельствует о том, что утечка газа на этом трубопроводе прекратилась", — говорится в сообщении.

Напомним, что утечки были зафиксированы на трех нитках обоих газопроводов. Однако об устранении проблемы на СП-1 пока не сообщалось.

Ранее в ООН сообщили, что взрывы на "Северных потоках" привели к невиданному в истории выбросу метана в атмосферу, что наносит колоссальный ущерб окружающей среде.

На данный момент обстоятельства аварии неизвестны, хотя все сходятся на том, что это была диверсия. Запад обвиняет Россию, а Россия - Запад.

При этом в Пентагоне заявили, что решили не спекулировать на "Северных потоках" до конца расследования причин аварии, которое уже проводит Евросоюз.

Согласно обнародованным накануне данным ресурса Flightradar24, отслеживающего полеты воздушных судов, в районе утечек газа с "Северных потоков" у острова Борнхольм в течение сентября регулярно летали военные вертолеты США, часами кружа над акваторией, где пролегают газопроводы.