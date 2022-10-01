Российская компания "Газпром" сообщила итальянской нефтегазовой группе Eni, что не сможет поставить газ в Италию из-за "невозможности его транспортировки" через Австрию.

Поставки прекращены с сегодняшнего дня, 1 октября, говорится в пресс-релизе Eni.

"Таким образом, сегодня поток российского газа, предназначенный для Eni через пропускной пункт в Тарвизио, будет на нулевом уровне", - констатирует итальянская компания.

Комментариев с российской стороны пока нет.

Напомним, по данным Bloomberg, Италия благодаря альтернативным поставкам подготовилась к зиме без российского газа.

Также мы писали о том, что на этой неделе цена газа в Европе выросла до 2,1 тысяч долларов за тысячу кубометров.

Тем временем война в Украине продолжается уже 220-й день. "Страна" следит за происходящим 1 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 219-го дня войны. Вчера президент РФ Владимир Путин произнес свою речь об аннексии украинских территорий и подписал соответствующие "договоры". После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подписывает заявку на вступление в НАТО - без ПДЧ и в ускоренном порядке. А на фронте вчера продолжались бои за Лиман. В ВСУ сообщили, что операция по окружению российской группировки на этом направлении находится на завершающем этапе.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.