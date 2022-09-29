Посольство Италии в России порекомендовало соотечественникам покинуть территорию РФ.

Об этом сообщает пресс-служба итальянского посольства в четверг, 29 сентября.

В дипломатическом представительстве добавили, что данная рекомендация относится к тем итальянцам, чье пребывание не продиктовано необходимостью.

Ранее мы писали, что посольство США в РФ призвало американских граждан немедленно покинуть территорию России. Это связывается с объявленной частичной мобилизацией.

Также "Страна" сообщала, что Болгария просит своих граждан срочно покинуть РФ. В заявлении болгарского МИД прямо не говорится, какая именно ситуация представляет угрозу для находящихся в России болгарских граждан. Но дипломаты рекомендуют находящимся в РФ гражданам Болгарии проявлять повышенную бдительность, избегать массовых скоплений людей и в целом отслеживать ситуацию в стране.

Кроме того, мы рассказывали, что и Латвия призвала своих граждан не посещать Россию. Глава МИД страны Эдгарс Ринкевичс предложил тем, кто сейчас находится в РФ, уехать как можно быстрее.