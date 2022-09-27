Болгария просит своих граждан срочно выехать из России
Болгария просит своих граждан срочно покинуть РФ.
Об этом пишет болгарское издание Offnews со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Болгарии.
"В связи с ухудшением ситуации Министерство иностранных дел Республики Болгария призывает воздержаться от поездок в РФ и рекомендует находящимся в Российской Федерации болгарским гражданам рассмотреть возможность как можно быстрее покинуть страну, используя имеющиеся в настоящее время средства передвижения", - говорится в сообщении.
В заявлении болгарского МИД прямо не говорится, какая именно ситуация представляет угрозу для находящихся в России болгарских граждан. Но дипломаты рекомендуют находящимся в РФ гражданам Болгарии проявлять повышенную бдительность, избегать массовых скоплений людей и в целом отслеживать ситуацию в стране.
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