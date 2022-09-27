Болгария просит своих граждан срочно покинуть РФ.

Об этом пишет болгарское издание Offnews со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Болгарии.

"В связи с ухудшением ситуации Министерство иностранных дел Республики Болгария призывает воздержаться от поездок в РФ и рекомендует находящимся в Российской Федерации болгарским гражданам рассмотреть возможность как можно быстрее покинуть страну, используя имеющиеся в настоящее время средства передвижения", - говорится в сообщении.

В заявлении болгарского МИД прямо не говорится, какая именно ситуация представляет угрозу для находящихся в России болгарских граждан. Но дипломаты рекомендуют находящимся в РФ гражданам Болгарии проявлять повышенную бдительность, избегать массовых скоплений людей и в целом отслеживать ситуацию в стране.

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