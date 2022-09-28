Латвия просит своих граждан покинуть территорию России и воздержаться от поездок туда
Латвия также призвала своих граждан не посещать Россию.
Такое заявление сделал глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс в своем Твиттер.
Тем, кто сейчас находится в РФ, он предложил уехать как можно быстрее.
Напомним, ранее мы написали, что власти Румынии просят своих граждан срочно выехать из России и не ездить туда больше.
Перед этим стало известно, что Болгария также просит своих граждан срочно выехать из России.
Также сегодня мы рассказывали, что посольство США в РФ призвало американских граждан немедленно покинуть Россию.
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