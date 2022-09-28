Посольство США в РФ призвало американских граждан немедленно покинуть территорию Россию.

"Граждане США не должны ездить в Россию, а те, кто проживает или путешествует в России, должны немедленно покинуть Россию, пока остаются ограниченные возможности для коммерческих поездок", - говорится в сообщении.

Это связывается с объявленной частичной мобилизации.

"Россия может отказать в признании гражданства США лицам с двойным гражданством, отказать им в доступе к консульской помощи США, воспрепятствовать их выезду из России и призвать лиц с двойным гражданством на военную службу", - говорится в сообщении на сайте посольства США в РФ.

По данным Bloomberg, сегодня США объявят о выделении Украине еще $1 млрд оборонной помощи.

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Тем временем война в Украине продолжается уже 217-й день. "Страна" следит за происходящим 28 сентября в обновляемом материале.

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