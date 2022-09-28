Глава Северной Осетии, в которой находится погранпереход в Грузию, подписал указ, по которому в республику запрещен въезд машин из других регионов РФ.

Об этом сообщают российские СМИ

Такое решение, очевидно, связано с огромными очередями на границе после объявления в России мобилизации.

Также указ предписывает организовать пункты питания, обогрева и отдыха в местах массового скопления людей и обеспечить гражданам "надлежащее санитарно-гигиеническое состояние" на границе с Грузией.

Ранее "Страна" публиковала видео с пункта пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии на границе Грузии и России. Там скопилась автомобильная пробка на много километров, а также толпа людей, которые желают уехать из РФ после объявленной мобилизации.

Российские СМИ пишут, что мужчин, стоящих в очереди, военные проверяют на пригодность к мобилизации. Также публикуют фото дежурящего там автомобиля с надписью "военный комиссариат".

Также мы показывали видео, как россияне живут на границе, пытаясь сбежать от мобилизации. Они стирают вещи в реке и бросают автомобили, чтобы перейти границу пешком.

Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что именно на этом погранпункте будут вручать повестки всем россиянам, кто подлежит призыву.

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