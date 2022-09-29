Технологически извлекаемых запасов газа в России хватит на 62 года, а нефти - на 39 лет.

Об этом заявил глава Роснедр Евгений Петров, пишут российские издания.

Речь идет о данных от 1 января 2022 года. Что касается нефти, то технологически извлекаемых запасов хватит на 39 лет, а рентабельно извлекаемых - на 33 года.

"Это то, что прямо сейчас можно продать при уровнях цен конца 2021 года", - уточнил Петров.

Глава Роснедр добавил, что вокруг этих данных существует много спекуляций, так как это постоянно меняющиеся величины. По его словам, они зависят от конкретных рыночных и технологических параметров.

Напомним, нефтегазовые доходы РФ в августе превысили ожидаемые на десятки миллиардов рублей.

Ранее мы писали, что в Евросоюзе накаляется ситуация с энергетикой. При этом американские производители сланцевых нефти и газа заявили, что не смогут увеличить добычу в достаточном объеме, чтобы помочь Европе справиться с энергетическим кризисом.

Также "Страна" сообщала, что в США стратегический запас нефти сократился до рекордно низкого уровня с 1984 года. Впервые с 1983 года объем резерва меньше, чем коммерческие запасы.