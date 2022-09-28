Италия получила достаточно газа из Северной Африки, чтобы компенсировать любой его дефицит этой зимой в случае, если Россия немедленно прекратит экспорт в страну.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как сообщает издание, бывший премьер-министр страны Марио Драги "искал газ по всему миру, чтобы обеспечить его поставки и защитить Италию от потенциальных перебоев в поставках со стороны России, оказывавшей давление на Европейский Союз".

Ожидается, что экспорт из Алжира в Италию удвоится в 2024 году – до 18 миллиардов кубометров в год, тогда как импорт СПГ из Египта увеличится до конца года, чтобы соответствовать объему, который сейчас поступает из России.

В настоящее время российский газ составляет около 10% импорта Италии по сравнению с примерно 40% до момента вторжения России в Украину.





Напомним, ранее мы сообщали, что цена газа в Европе выросла до 2,1 тысяч долларов за тысячу кубометров.

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