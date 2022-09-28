Победившая на выборах в Италии Мелони пообещала поддерживать Украину

Лидер правой партии "Братья Италии" Джорджа Мелони после победы на парламентских выборах в Италии пообещала поддержку Украине.

Об этом она написала в Twitter в ответ на поздравление президента Владимира Зеленского с победой на выборах.

"Уважаемый президент Зеленский, вы знаете, что можете рассчитывать на нашу верную поддержку в деле свободы украинского народа. Оставайтесь сильными и сохраняйте свою веру непоколебимой!", - написала Мелони.

Напомним, в Италии на парламентских выборах победила правая коалиция, набрав около 44% голосов.

Впервые в Италии премьер-министром впервые станет женщина - лидер крупнейшей партии (около 26%) "Братья Италии". Само правительство, как отмечают наблюдатели, будет наиболее правым со времен Второй Мировой войны (то есть со времен диктатора Муссолини, который ровно сто лет назад, в октябре 1922-го, устроил переворот и правил более 20 лет). Мы рассказывали, что означает победа правых в Италии для мира и Украины.

Также мы писали, что Мелони уже приступила к переговорам о составе коалиционного правоцентристского правительства.