45-летняя Джорджа Мелони, чья партия "Братья Италии" на парламентских выборах триумфально победила, набрав около 44% голосов, приступила к переговорам о составе коалиционного правоцентристского правительства.

Об этом пишет газета Il Sole 24 Ore.

Для этого политик, которая станет премьером Италии, проводит консультации с основными партнерами по коалиции - партиями "Вперед, Италия" и "Лига".

Ожидается, что в правительстве так или иначе будут представлены все три эти партии. Однако, по словам самой Мелони, выборы "ясно показали, что речь должна идти о правоцентритском правительстве во главе именно с "Братьями Италии".

Напомним, впервые в Италии премьер-министром впервые станет женщина - лидер крупнейшей партии (около 26%) "Братья Италии". Само правительство, как отмечают наблюдатели, будет наиболее правым со времен Второй Мировой войны (то есть со времен диктатора Муссолини, который ровно сто лет назад, в октябре 1922-го, устроил переворот и правил более 20 лет). Мы рассказывали, что означает победа правых в Италии для мира и Украины.

Также сообщали, что в Сенат Италии по итогам парламентских выборов избрался и 85-летний Сильвио Берлускони, который четырежды был премьером и является одним из богатейших людей страны.